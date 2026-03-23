El Gobierno griego autoriza la compra de sistemas antiaéreos israelíes por 3.000 millones

Se trata de sistemas antiaéreos autopropulsados de corto alcance Spyder, fabricados por la empresa Rafael, y de sistemas de medio alcance Barak MX, de Israel Aerοspace Industries (ΙΑΙ).

A estos se añade el sistema David´s Sling, también de IAI, para la intercepción de misiles de largo alcance y balísticos.

La compra ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad de Grecia, presidido por el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, y debe ser aprobada por el Parlamento, donde su partido, el conservador Nueva Democracia, tiene mayoría absoluta.

Dendias indicó que estos sistemas israelíes se integrarán junto a los misiles Patriot, de fabricación estadounidense, de los que ya dispone Grecia, para desarrollar una cúpula defensa antiaérea llamada 'Escudo de Aquiles'.

Hoy también se aprobó la adquisición de sistemas antidrones israelíes, informa el diario Kathimerini.

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El Consejo de Seguridad griego ya aprobó el pasado diciembre la compra de 36 lanzacohetes múltiples PULS, desarrollados por la israelí Elbit Systems, por un valor de 691 millones de euros.

Dendias señaló que la industria de defensa griega tendrá una participación del 25 % en la producción de los sistemas antiaéreos y los lanzacohetes.

Además, señaló que se ha dado luz verde a la modernización de cuatro fragatas y de cazas F-16.

También se aprobó la construcción de una base aérea que albergará los 20 cazas F-35 comprados a Estados Unidos en 2024 por 3.500 millones de dolares (3.017 millones de euros), y de los que el primero debería llegar en 2028.

La modernización de cazas y fragatas y la construcción de la base costarán 2.000 millones de euros.

El Gobierno conservador griego anunció en 2025 un plan de gasto militar de 25.000 millones de euros (27.000 millones de dólares) para los siguientes doce años.