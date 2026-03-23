El IICA impulsa la conservación del mortiño y la agrobiodiversidad en Ecuador

El IICA explicó en un comunicado de prensa que junto con el Ministerio del Ambiente y Energía y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) busca fortalecer los mecanismos institucionales para la conservación y el uso sostenible de los parientes silvestres de cultivos y de especies silvestres comestibles, integrándolos en estrategias nacionales para proteger su agrobiodiversidad.

El mortiño es una especie silvestre comestible pariente del famoso arándano y crece en los páramos de la Sierra ecuatoriana.

Según explicaron las autoridades, se trata de un arbusto vinculado a la cultura andina, ya que es el ingrediente principal de la tradicional colada morada, bebida característica del Día de los Difuntos.

"En los últimos años, la masificación del consumo de colada morada y el surgimiento de nuevos productos derivados —como vino y mermeladas de mortiño— incrementaron significativamente la extracción desde los páramos, generando riesgos para la sostenibilidad de la especie si no se establecen mecanismos adecuados de manejo", indicó el IICA en el boletín de prensa.

El proyecto Sacha Ñawi trabaja en el cantón Cotacachi, en el norte de Ecuador, en acciones para la conservación y uso sostenible del mortiño. Por ejemplo, se desarrolló un inventario de la diversidad del mortiño en el territorio, lo que permitirá identificar áreas prioritarias de conservación con mayor diversidad genética.

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Los expertos también trabajan, tanto en Cotacachi, como en los cantones Archidona, Tena y Arosemena Tola, en la provincia de Napo, en el desarrollo de una normativa para regular el aprovechamiento de la planta sin afectar los medios de vida comunitarios y la elaboración de un plan estratégico para la conservación de otras especies silvestres comestibles.

El IICA añadió que además se apuesta al fortalecimiento de la cadena de valor del mortiño, promoviendo incentivos para su conservación, el acceso a mercados diferenciados y una mejor organización comercial de las comunidades que lo producen.