El Kospi surcoreano se hunde cerca del 6,5 % en medio de la inestabilidad en Oriente Medio

El indicador cayó 375,45 puntos, hasta situarse en las 5.405,75 unidades, en medio de la volatilidad extrema que ha experimentado desde el estallido del conflicto a finales de febrero.

La fuerte caída con la que inició la sesión el Kospi provocó que el operador del parqué surcoreano, Korea Exchange, activara un 'sidecar' de venta, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdió un 5,56 %, o 64,63 puntos, hasta las 1.096,89 unidades.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, cayó un 6,57 %, y su principal competidor, SK Hynix, hizo lo propio con un descenso del 7,35 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor cayó un 6,19 %, y su empresa hermana Kia un 4,04 %. Por otro lado, el fabricante de baterías LG Energy Solution se dejó un 5,19 %.

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Además, las acciones de Hybe, la agencia de la banda de K-pop BTS, se hundieron hasta un 15,55 % después de que su concierto gratuito de regreso en la capital surcoreana tuviera menos espectadores de lo previsto por las autoridades.