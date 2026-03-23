El número de empresas exportadoras de Perú creció 5,3 % en enero

De ese total, la mayoría son microempresas con 2.382 unidades, pequeñas empresas con 1.238 unidades, grandes empresas con 85 unidades y medianas con 20 unidades, de acuerdo al reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de ADEX.

En términos de valor FOB (en punto de embarque), las empresas grandes lograron el mayor protagonismo al explicar el 83,2 % de los despachos, equivalentes a 7.649 millones de dólares, luego las pequeñas con 13,9 % (1.277 millones de dólares), las medianas con 1,5 % (141,5 millones de dólares) y las microempresas con 1,3 % (122,7 millones de dólares).

Asimismo, las 3.725 exportadoras despacharon en enero 2.084 productos a 104 países.

"Si bien predominan las grandes empresas, las pequeñas también expanden su presencia en nuevos mercados y diversifican su gama de productos, lo que refleja el esfuerzo de la cadena exportadora", señaló el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-Adex, Gabriel Arrieta.

Los sectores con mayor número fueron la agroindustria (1.103), minería tradicional (867), químico (464), metalmecánica (429), prendas de vestir (360), varios (337), pesca y acuicultura (182), agro tradicional (152), siderometalurgia (145), textil (142), minería no metálica (123), madera (47), joyería (25), pesca tradicional (23) e hidrocarburos (22).

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Los de mayor avance en ese mes fueron la pesca y acuicultura (29,1%) y minería tradicional (21,8%), mientras que cayeron la minería no metálica (-18,5%), textil (-8,4%) y siderometalurgia (-5,8%).

El 68,2 % (2.540) exportó a un solo destino, y apenas el 3 % tuvo presencia en 10 más mercados.

Con relación a los destinos, Estados Unidos recibió la oferta de 988 empresas, seguido por la Unión Europea (766), India (641), Chile (582), Ecuador (421), Colombia (311), China (295), México (276), Bolivia (275), Canadá (232) y Emiratos Árabes Unidos (208).

Las exportaciones peruanas alcanzaron un récord de 90.000 millones de dólares en 2025, con un alza de 21 % respecto al 2024, donde destacaron las ventas al exterior de cobre, pesca y agroexportación.