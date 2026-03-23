El petróleo Texas cae casi un 10 % tras posponer Trump ataques plantas energéticas en Irán

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 9,76 dólares, después de que Trump anunciara "conversaciones productivas" con Irán para la resolución de las hostilidades.

"ME COMPLACE INFORMAR QUE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y EL PAÍS DE IRÁN, HAN MANTENIDO —A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS— CONVERSACIONES MUY BUENAS Y PRODUCTIVAS CON RESPECTO A UNA RESOLUCIÓN COMPLETA Y TOTAL DE NUESTRAS HOSTILIDADES EN ORIENTE MEDIO", afirmó Trump en una publicación en la red social Truth Social, escrita en mayúsculas.

En el post, el mandatario también señala que ha instruido al Departamento de Guerra para "que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética de irán por un periodo de cinco días".

Esta publicación se produce después de que Trump diera a Irán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz.

Y en la mañana de este lunes, Trump aseguró a la cadena Fox que "Irán realmente quiere llegar a un acuerdo" y que esto "podría suceder en los próximos cinco días".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump dijo también en conversación con un periodista de la cadena CNBC: "estamos decididos a llegar a un acuerdo con Irán".