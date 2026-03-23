El precio de la vivienda en Portugal registró una subida récord del 17,6 % en 2025

Ese porcentaje supone un aumento del índice de precios de la vivienda (IPHab) de 8,5 puntos porcentuales frente a 2024.

La subida fue mayor en las viviendas existentes, del 18,9 %, frente al 14,2 % en las de nueva construcción.

En 2025, se registraron 169.812 transacciones (un 8,6 % más interanual), por un total de 41.200 millones de euros (un 21,7 % más): las de inmuebles de segunda mano subieron el 9,5 % interanual, situándose en 136.245 casas, mientras que las de nueva construcción ascendieron el 5,3 %, llegando a 33.567 viviendas.

Las familias fueron los principales compradores, representando el 87,5 % del total de las ventas, 1,4 puntos porcentuales más que el año anterior y "el registro más elevado desde 2019", según el INE, que de esta categoría solo tiene datos hasta ese año.

Las transacciones de compradores con domicilio fiscal en Portugal crecieron el 10,1 % interanual, adquiriendo un total de 161.341 viviendas, mientras que las de personas sin domicilio fiscal en el país se redujeron por tercer año consecutivo, el 13,3 % en 2025, situándose en 8.471 viviendas.

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Los altos precios y la falta de oferta asequible motivó este sábado manifestaciones en 16 ciudades portuguesas, que denunciaron la especulación inmobiliaria y pidieron al Gobierno de centroderecha que adopte medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

Desde que llegó al poder, el Ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro ha adoptado medidas para frenar la carestía, como rebajas de impuestos a la nueva construcción y para los jóvenes, y deducciones fiscales, tanto para propietarios como para inquilinos.

También ha adoptado pasos para acelerar los desahucios y liberar viviendas de herencias indivisas.