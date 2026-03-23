El presidente dominicano viaja a Francia para reunirse con Macron

La agenda de Abinader arrancará este martes en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde participará en la ceremonia inaugural del Foro Global Anticorrupción e Integridad, donde tendrá una intervención y firmará un memorando de entendimiento, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia dominicana.

También sostendrá reuniones con representantes de empresas e inversionistas franceses, y con el CEO de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), Aidan Eyakuze.

Posteriormente, asistirá un almuerzo de trabajo con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y hablará en la sesión especial con representantes de los 55 países miembros del Governing Board del Centro de Desarrollo de la OECD Development Centre- DEV, para presentar las prioridades de República Dominicana en el marco de la estrategia 2036.

En la tarde del martes, el jefe de Estado dominicano se reunirá con el presidente Emmanuel Macron.

En tanto, el miércoles, Abinader sostendrá un desayuno con representantes de empresas francesas en busca de fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países y presentar las oportunidades de inversión en sectores clave como infraestructuras, transporte, logística, zonas francas y energías renovables.

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Más tarde, encabezará un encuentro con dominicanos organizados en diversos sectores en la nación europea.

Abinader tiene previsto viajar a la República Dominicana ese mismo día, de acuerdo con la información oficial.