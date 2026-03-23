El vicepresidente chino comienza en Kenia una gira que incluye Sudáfrica y Seychelles

Han llegó la pasada noche a Nairobi, donde fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, para una visita de cuatro días.

Su viaje "subraya las sólidas y duraderas relaciones entre Kenia y China, así como nuestro compromiso compartido de impulsar una cooperación mutuamente beneficiosa", afirmó Mudavadi en su cuenta de la red social X.

La visita, que se produce a invitación del vicepresidente de Kenia, Kithure Kindiki, incluirá reuniones de alto nivel centradas en "fortalecer la colaboración en sectores clave, expandir el comercio y la inversión, y profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Kenia y China", añadió el titular keniana de Exteriores.

El pasado viernes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, anunció que la gira del vicepresidente busca "fortalecer la confianza política mutua con los tres países, ampliar la cooperación práctica en diversos ámbitos y promover la construcción de una comunidad China-África resiliente con un futuro compartido".

En los últimos años, agregó Lin, las relaciones de China con los tres países han "experimentado un progreso considerable", pues "se ha consolidado la confianza política mutua" y "se ha mantenido una comunicación y coordinación sólidas en los asuntos regionales e internacionales".

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China, que ha ejecutado numerosos proyectos de infraestructura en el continente en las últimas décadas, es el mayor socio comercial bilateral de África desde hace al menos quince años.

No obstante, algunas voces también han criticado la estrategia del gigante asiático en el continente por las llamadas 'trampas de deuda' ante el supuesto uso estratégico de la deuda para hacer a los países de África cautivos de los deseos y demandas de China.

El pasado febrero China anunció que eliminará sus aranceles para 53 países africanos (todos los Estados soberanos del continente menos Esuatini) a partir del próximo mayo.