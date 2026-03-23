España condena la amenaza israelí de atacar infraestructuras civiles al sur de Líbano

El Ministerio de Asuntos Exteriores español reaccionó así en un comunicado después de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenara la destrucción de viviendas libanesas siguiendo el modelo de Beit Hanún y Rafah de la Franja de Gaza, arrasadas por el Ejército israelí y despobladas totalmente de sus habitantes.

El Gobierno español advirtió de que las infraestructuras civiles, incluidas viviendas y centros sanitarios, no pueden considerarse nunca, de conformidad con el derecho internacional, objetivos militares.

Denunció que dichas acciones "atentan contra los principios más básicos del derecho internacional humanitario, destruyendo las vidas de población civil inocente".

Tras incidir en que supone además "una flagrante y premeditada violación del derecho internacional humanitario", reiteró su condena contra cualquier intento de aislar y dividir el territorio libanés, e instó al respeto de la integridad territorial y soberanía del Líbano.

Además, el Gobierno de España llamó a la comunidad internacional a actuar para evitar la impunidad de estas acciones y a reforzar el respaldo a los esfuerzos del Gobierno del Líbano por afianzar la soberanía y la integridad territorial bajo su autoridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Israel ha desplazado de forma forzosa a cientos de miles de personas de una franja de unos 45 kilómetros del sur del Líbano, donde mantiene una operación militar terrestre para acabar con el grupo chií Hizbulá.

Paralelamente, está atacando por el aire diversas partes del país, incluida su capital, Beirut, lo que ha causado ya más de mil muertos.