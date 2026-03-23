España firma acuerdos con Europa y Latinoamérica para impulsar el uso hidrógeno verde

Estos acuerdos consolidan la cooperación internacional del sector español del hidrógeno y establecen plataformas de colaboración entre industria, gobiernos, universidades e institutos de investigación, según la Asociación.

El objetivo es impulsar la innovación, facilitar el intercambio de conocimiento y acelerar el desarrollo tecnológico e industrial, afianzando el hidrógeno como vector clave de la transición energética.

La firma de estos acuerdos se llevó a cabo en el marco del Congreso Europeo del Hidrógeno (EHEC) 2026 en Sevilla (sur de España), donde se subrayó la importancia de la cooperación internacional para escalar la economía del hidrógeno, informó en un comunicado la asociación.

Según Javier Brey, presidente de la AeH2, la firma de estos nuevos acuerdos refleja el momento en el que se encuentra el sector, en el que "el hidrógeno ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad industrial en crecimiento".

En esta nueva fase, marcada por el despliegue a gran escala, la cooperación internacional es imprescindible para compartir conocimiento, desarrollar infraestructuras, generar demanda y consolidar marcos regulatorios estables que den confianza a la inversión, apuntó.

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La última edición del Congreso Europeo del Hidrógeno, a mediados de marzo, acogió encuentros de alto nivel con la participación de representantes de organizaciones internacionales del sector, incluyendo portavoces de México, Finlandia, Reino Unido, China, Costa Rica, Rumanía, Perú, Alemania y Colombia.