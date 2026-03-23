Estatal petrolera paraguaya anuncia subida a los combustibles por guerra en Oriente Medio

Petropar publicó en la red social X su primera actualización de los precios de los combustibles, que costarán 450 guaraníes (unos 7 centavos de dólar) más a partir de este lunes, desde que estalló la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

De este modo, el diésel prémium se venderá por 8.500 guaraníes (1,3 dólares) cada litro, un 5,5 % más que los 8.050 guaraníes (1,23 dólares) fijados en enero pasado.

El diésel 'común' o tipo III aumentó un 7,2 % y se adquirirá por 6.700 guaraníes (1,03 dólares) por litro.

La gasolina de 88 octanos subió un 8,6 % hasta los 5.640 guaraníes (0,86 dólares) por litro y la de 93 octanos se fijó en 6.140 guaraníes (0,94 dólares), un 7,9 % más cara.

La nafta de mayor calidad, de 97 octanos, se fijó en 7.490 guaraníes (1,15 dólares), un 6,3 % de aumento.

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El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, indicó en la radio ABC Cardinal que para Petropar fue "insostenible" mantener los precios de los combustibles y que "aguantó hasta donde pudo".

Por su parte, el presidente de Petropar, William Wilka, sostuvo en la radio 780 que el ajuste de los precios ha sido "mínimo", en torno al 7 % en promedio, debido a que la empresa posee "bastante volumen" de reservas y pese a que la cotización internacional del diésel ha subido -según dijo- un 55 % y la gasolina en más del 40 %.

La subida se determinó debido al mayor costo del combustible recientemente adquirido y al "crecimiento significativo" en las ventas, explicó Wilka.

Destacó que se trata del quinto aumento de los precios de los combustibles desde la asunción del presidente paraguayo, Santiago Peña, en octubre de 2023, periodo en el que también se han registrado 13 reducciones.

Las distribuidoras privadas, que abastecen un 80 % del mercado local, aumentaron en las últimas semanas entre 26 y 12 centavos de dólar el precio de los combustibles, en particular del diésel, usado para el transporte y las actividades agrícolas.

El diésel 'común' llegó a 7.970 guaraníes (1,22 dólares) el litro en promedio, un crecimiento del 21 %, aseguró el sábado a EFE el presidente de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estadios de Servicio (Apesa).

La nafta de 88 octanos, la más barata, subió entre 11 y 12 centavos de dólar hasta un promedio de 6.470 guaraníes (0,99 centavos de dólar) el litro, un 10,8 % más, según el dirigente.