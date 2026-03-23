Evacúan la torre de control de Aeropuerto Internacional Newark Liberty por humo

De acuerdo con un portavoz de la FAA, citado por la cadena estadounidense ABC, el incidente se produjo alrededor de las 07:30 hora local (11:30 GMT), cuando los controladores detectaron un fuerte olor a quemado procedente de uno de los ascensores de la estructura.

Aunque en un principio se activaron los protocolos por posible incendio, la agencia federal aclaró posteriormente que no se registraron llamas y que la evacuación se realizó de manera preventiva para garantizar la seguridad del personal.

"Las llegadas y salidas están pausadas temporalmente en el Aeropuerto Newark Liberty después de que los controladores evacuaran la torre por un olor a quemado en un elevador", reza el comunicado oficial de la FAA enviado a ABC.

Este incidente en Newark añade presión a un sistema de transporte aéreo neoyorquino que ya se encuentra bajo máxima alerta tras la tragedia ocurrida en la noche del domingo en el aeropuerto de LaGuardia (Queens), donde una colisión en pista causó la muerte de dos tripulantes.

A las 23:45 hora local del domingo, un vuelo de Air Canada Express procedente de Montreal chocó contra un vehículo de bomberos tras aterrizar.

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, confirmó el fallecimiento de los dos pilotos de la aeronave y calificó el suceso como "desgarrador".