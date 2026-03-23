Francia pide a sus refinerías que aumenten la producción ante la subida de precios

En concreto, el primer ministro, Sébastien Lecornu, aseguró en la red social X que ha "solicitado y obtenido" de la refinería de Gravenchon, situada cerca de la desembocadura del Sena en la costa Atlántica, "un aumento rápido de sus capacidades".

El objetivo es afrontar la subida de los precios que afectan, explica el jefe del Gobierno francés, "a sectores esenciales: la pesca, el transporte, la agricultura", lo que repercute en el resto de los ciudadanos.

Gravenchon, controlada por la canadiense North Atlantic, produce el 20 % de la capacidad de refinado de Francia, unos 12 millones de toneladas al año.

Según un correo publicado por medios locales, una petición similar ha sido enviada a las otras refinerías del país, incluida la primera, controlada por TotalEnergies y situada en Gonfreville, en la costa normanda.

El objetivo del Ejecutivo, según ese correo, pasa por aliviar la tensión de precios que actualmente hay en los mercados y que puede generar mayores problemas, tanto en Francia como en Europa en general, si la crisis en Oriente Medio se prolonga en el tiempo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esta medida París pretende hacer frente a la subida de los precios de los productos derivados del petróleo, al no poder abordar una bajada de impuestos de los mismos por el escaso margen presupuestario que tiene si quiere cumplir sus compromisos de déficit público.