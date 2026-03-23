FundéuRAE: “Camberra”, grafía adecuada

No obstante, se pueden ver frases como estas en algunos medios de comunicación: “Von der Leyen visitará Sídney y Canberra del 23 al 25 de marzo”, “Canberra exige mayores cuotas de exportación” o “Ha vivido en Canberra una jornada especialmente simbólica”.

El topónimo apropiado de la capital australiana es “Camberra”, ya que, en español, antes de una “b” se escribe “m”, no “n”, tal como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”. Así, no se recomienda usar la grafía inglesa “Canberra”, con “n” antes de “b”.

Esto mismo se aplica al gentilicio, que es “camberrano”, no “canberrano”.

De este modo, en los ejemplos habría sido más adecuado escribir “Von der Leyen visitará Sídney y Camberra del 23 al 25 de marzo”, “Camberra exige mayores cuotas de exportación” y “Ha vivido en Camberra una jornada especialmente simbólica”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.