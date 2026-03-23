Hallan con quemaduras a un mexicano oculto en la carrocería de un vehículo en la frontera

El hallazgo ocurrió el pasado 27 de febrero en una inspección de rutina de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada de San Ysidro (California), uno de los más ocupados del mundo.

El equipo canino de CBP llamó la atención de los agentes sobre una camioneta conducida por un joven de 20 años.

El vehículo fue enviado a una segunda inspección, en la que los agentes encontraron a una persona oculta en un compartimento fabricado para ese propósito junto al tanque de combustible, informó CBP en un comunicado.

Personal de emergencia transportó al hombre, identificado como ciudadano mexicano, a un hospital para recibir tratamiento por las quemaduras sufridas durante un intento de contrabando de migrantes.

"Este caso pone de relieve las tácticas peligrosas e inhumanas empleadas por los contrabandistas, quienes priorizan las ganancias por encima de las vidas humanas", dijo en un comunicado Mariza Marín, directora del Puerto de San Ysidro.

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Marín destacó que el mexicano fue rescatado de una situación que ponía en peligro su vida, mientras que el conductor fue arrestado y acusado de tráfico ilícito de inmigrantes.

Activistas han advertido que la política antiinmigrante del presidente estadounidense, Donald Trump, no detendría la inmigración sino que forzaría a los extranjeros a tomar mayores riesgos para ingresar al país.