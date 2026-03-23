Hungría niega que esté informando a Rusia sobre los asuntos internos de la UE

En un mensaje en X, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habló de una "absurda teoría de conspiración" y acusó al Gobierno polaco de "difundir mentiras y noticias falsas"

El primer ministro polaco, Donald Tusk, había dicho el domingo que muchos en la UE sospechan que el Gobierno del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, filtra informaciones sobre las reuniones del Consejo Europeo a Moscú.

"Hace tiempo que teníamos sospechas al respecto. Esa es una de las razones por las que solo intervengo cuando es estrictamente necesario y me limito a decir lo estrictamente necesario", dijo el político polaco.

"La noticia de que el equipo de Orbán informa a Moscú con detalle sobre las reuniones del Consejo de la UE no debería sorprender a nadie", señaló Tusk en X un día después de que el diario 'Washington Post' informara sobre supuestas filtraciones de Budapest a Moscú.

"En lugar de difundir mentiras y noticias falsas, ¡ven a Budapest a apoyar a la oposición! La última vez funcionó… para nosotros…", respondió Szijjártó, recordando que cuando Tusk apoyó en Budapest a la oposición húngara en 2022, ésta perdió las elecciones.

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Citando fuentes diplomáticas europeas, el Washington Post aseguró el sábado pasado que el propio Szijjártó suele informar a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en pausas de las reuniones del Consejo Europeo cuando se habla sobre la guerra en Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022.

El opositor partido húngaro Tisza, presidido por el conservador Peter Magyar, lidera con notable diferencia las encuestas ante las elecciones generales de Hungría del 12 de abril próximo, por delante del Fidesz, el partido de Orbán.

El primer ministro y su Gobierno acusan a la UE y a Ucrania de querer influir en las elecciones para cambiar así de ejecutivo en Hungría, hasta ahora el aliado más estrecho de Rusia en la UE.

Otra información del Washington Post informó el fin de semana de una supuesta propuesta de los servicios de inteligencia rusos de escenificar un intento de asesinato contra Orbán, con el objetivo de "alterar fundamentalmente todo el paradigma de la campaña electoral" en Hungría.