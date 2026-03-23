Incendian cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad judía en Londres

Según un comunicado, "aproximadamente a la 1:45 de la madrugada del lunes 23 de marzo, la Policía fue alertada por los bomberos de Londres sobre un incendio en Golders Green".

Las autoridades no han reportado heridos e indicaron que los incendios se extinguieron. También evacuaron viviendas cercanas por precaución y cerraron algunas calles alrededor del incidente.

Las ambulancias pertenecen a Hatzola, una organización de servicios médicos de emergencia ligada a la comunidad judía formada principalmente por voluntarios.

El 2 de octubre de 2025 ocurrió el último incidente antisemita en Reino Unido, cuando un individuo embistió a varias personas a las afueras de una sinagoga en Mánchester y posteriormente agredió con arma blanca a otros fieles durante la celebración de Yom Kippur.