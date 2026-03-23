India ampliará en 6,5 millones de toneladas sus reservas de crudo ante la crisis en Ormuz

"La India tiene más de 5,3 millones de toneladas métricas de reservas estratégicas de petróleo y el país también está trabajando en acuerdos para más de 6,5 millones de toneladas de almacenamiento adicional", afirmó el mandatario en una comparecencia de urgencia ante el Parlamento.

Para delinear la respuesta del Estado frente al conflicto, que amenaza el 20 % del comercio mundial de petróleo, Modi aseguró que aunque "el movimiento de carga a través del estrecho de Ormuz es un desafío desde el inicio de la guerra, el Gobierno está asegurando que los suministros de gas y combustible se vean afectados lo menos posible".

Asimismo,"he hablado con los líderes de Asia Occidental y les he pedido que pongan fin a la escalada", aseguró el primer ministro.

En la comunicaciones, "la India se ha opuesto a los ataques contra infraestructuras civiles, energéticas y de transporte. Los ataques a buques comerciales y las perturbaciones en vías navegables como el Estrecho de Ormuz son inaceptables", dijo.

Frente a este escenario, el mandatario destacó que Nueva Delhi realiza esfuerzos diplomáticos continuos para garantizar la libre navegación de su flota, confirmando las primeras victorias de esta gestión.

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"Muchos de nuestros barcos que estaban varados en el Estrecho de Ormuz ya han llegado a la India", aseguró.

Para enviar una señal de estabilidad a los mercados de cara al inicio del verano, Modi garantizó que la red eléctrica nacional está asegurada tras alcanzar un récord de producción de más de 1.000 millones de toneladas de carbón por segundo año consecutivo.

Según las cifras presentadas ante el Legislativo, el histórico aumento en la mezcla de etanol en la gasolina, que pasó del 1,5 % hace una década a cerca del 20 % en la actualidad, está permitiendo al país ahorrar la importación de 45 millones de barriles de petróleo anuales.