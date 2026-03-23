Israel avisa del bombardeo inminente del puente Al Dalafa, en el sur del Líbano

"Para impedir el traslado de refuerzos y material bélico (de Hizbulá), el Ejército de Israel tiene previsto atacar el puente Al Dalafa", recoge un comunicado publicado en sus canales, que muestra un mapa en el que el puente aparece en la zona este del territorio libanés por donde circula el río.

Las fuerzas israelíes instaron hace días a la población a desplazarse al norte del río Zahrani (que está más al norte del Litani) y evitar "cualquier movimiento hacia el sur que pueda poner en riesgo sus vidas", en vistas del ataque previsto contra esa infraestructura.

A consecuencia de ello, cientos de miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares en una franja de unos 45 kilómetros de territorio al sur del Líbano, donde ha comenzado una operación militar terrestre israelí para acabar con Hizbulá.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó ayer que cazas de combate israelíes destruyesen todos los puentes sobre el Litani que usa supuestamente Hizbulá. De destruir todos ellos, se aislaría totalmente una franja del sur del Líbano del resto del país.

Las fuerzas israelíes ya han destruido al menos el puente de Qasmiyeh (junto a la ciudad costera de Tiro), el de Qaaqaaiyat y el de Zrarieh, los tres en el Litani.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, Katz aseguró que ha ordenado acelerar la destrucción de viviendas ubicadas en aldeas en el sur del Líbano que puedan suponer "una amenaza contra comunidades israelíes" del norte de Israel, siguiendo el modelo, dijo, de las localidades de Beit Hanún y Rafah de la Franja de Gaza, arrasadas por el Ejército israelí y despobladas totalmente de sus habitantes.

Además de su entrada por tierra, Israel está atacando por aires diversas partes del país, incluida su capital Beirut, lo que ha causado ya más de mil muertos en el país vecino.