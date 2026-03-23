La AIE advierte que la actual crisis energética es "muy grave" y supera a la de 1970

Durante una intervención en el Club Nacional de Prensa de Australia, en Camberra, Birol señaló que la actual crisis equivale a "dos crisis del petróleo y un colapso del gas juntos", en referencia a las crisis energéticas de 1973 y 1979 provocadas por los embargos y recortes de producción de crudo en Oriente Medio, lo que representa una "amenaza mayor" para la economía global.

"Ningún país será inmune si la situación continúa en esta dirección", subrayó durante su visita de un solo día a Australia, donde tiene previsto reunirse también con el primer ministro, Anthony Albanese, antes de proseguir su gira por Asia.

Birol alertó de los daños sufridos por el sector energético regional, indicando que al menos 40 infraestructuras han sido "gravemente o muy gravemente" afectadas en nueve países, lo que agrava la incertidumbre sobre el suministro.

El responsable de la AIE destacó que la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso clave por el que transita cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo y gas, es la principal vía para aliviar las tensiones energéticas.

Este corredor marítimo permanece prácticamente bloqueado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

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En este escenario, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido a Teherán que reabra completamente el estrecho, bajo la amenaza de atacar infraestructuras eléctricas iraníes.

Por su parte, Irán ha respondido advirtiendo que, si su red energética es atacada, tomará represalias contra instalaciones energéticas y plantas de desalinización en distintos países de Oriente Medio.

El impacto ya se refleja en los mercados, con un repunte del precio del crudo, que superó los 100 dólares por barril en las primeras operaciones del lunes.

El director de la AIE hizo un llamamiento a la cooperación internacional para evitar un deterioro mayor de la situación y urgió a una resolución rápida del conflicto, ante el riesgo de consecuencias económicas globales de gran alcance.