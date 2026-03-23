La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,96 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 1,62 %, hasta los 115.024.649,86 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (+8,4 %), BBVA Argentina (+6,2 %) y Loma Negra (+6,2 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de YPF (-2,4 %) y Pampa Energía (-1,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron alzas de hasta el 1,7 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 608 puntos básicos.

Este lunes la Bolsa de Buenos Aires operó en forma limitada por ser día no laborable en Argentina, con operaciones de liquidación diferida ya que en esta jornada no operan los bancos ni el mercado cambiario.

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En tanto, este martes no habrá ningún tipo de operación ni bursátil ni cambiaria por la conmemoración del Día de la Memoria en Argentina.