La Bolsa de São Paulo arranca la semana con una fuerte subida tras declaraciones de Trump

El índice Ibovespa, principal referente del principal mercado bursátil de América Latina, terminó la sesión en los 181.931 puntos, con lo que cerró en positivo tras retroceder un 2,2 % el viernes.

Los operadores se mostraron optimistas luego de que Trump suspendiera los ataques contra las centrales eléctricas en Irán durante cinco días, citando "conversaciones productivas" con Teherán, que fueron negadas posteriormente por el país islámico.

La noticia provocó un desplome en las cotizaciones internacionales del crudo que, contradictoriamente, impactó positivamente a las acciones de Petrobras en la bolsa paulista.

Los papeles ordinarios de la petrolera estatal se apreciaron un 0,68 %, mientras que los preferenciales se valorizaron un 0,79 % y lideraron las ventas durante toda la jornada.

Las declaraciones del presidente estadounidense también impactaron al mercado de divisas. El real se apreció un 1,29 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,239 reales para la compra y a 5,240 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

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Las mayores ganancias del día entre las acciones del Ibovespa fueron para los títulos ordinarios de la gigante cárnica MBRF (+14,34 %) y para los preferenciales de la compañía de alquiler de vehículos Localiza (+10,43 %).

Ya las pérdidas más fuertes estuvieron encabezadas por las acciones ordinarias de la empresa petrolera PetroRío, que retrocedieron un 2,84 %.

El volumen negociado en la jornada fue de 32.378 millones de reales (6.179 millones de dólares o 5.396 millones de euros) en más de 3,9 millones de operaciones financieras.