La Bolsa española sube un 1,04 % tras anticipar Trump un posible acuerdo con Irán

Ante estas declaraciones, el selectivo español -el IBEX 35- sumó 174,2 puntos, ese citado 1,04 %, hasta los 16.888,2 puntos. En lo que va de año, la Bolsa española se devalúa un 2,42 %.

De manera casi inmediata al anuncio del presidente estadounidense en su red social, el precio del crudo bajó más de un 13 %. Al cierre de la cotización bursátil en España, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, se intercambiaba en 103,18 dólares, un 8,03 % menos que al cierre del viernes. Por otro lado, el barril de West Texas Intermediate (WTI) bajaba un 7,3 % hasta los 91,09 dólares.

Entre los valores del índice español, este lunes han destacado las subidas de la multinacional siderúrgica Arcelor Mittal (5,19 %) y del grupo de aerolíneas IAG (4,61 %), y las bajadas de la petrolera Repsol (-6,47 %) y Redeia (-3,02 %).