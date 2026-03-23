La hermana de Kim Jong-un rechaza el diálogo con Japón tras petición de cumbre de Takaichi

"Para que los máximos dirigentes de ambos países puedan reunirse, Japón debería, en primer lugar, romper con sus prácticas y costumbres anacrónicas. Pero el Japón actual se ha excedido en el sentido contrario", aseguró Kim en un comunicado publicado por la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA.

La recientemente nombrada directora del Departamento de Asuntos Generales del Comité Central del Partido de los Trabajadores norcoreano aseguró además que no le gustaría ver a Takaichi en Pionyang, aunque matizó que se trata de su "postura personal".

Durante su cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump, del pasado jueves, Takaichi expresó "un fuerte deseo" de reunirse con el líder norcoreano, algo que ya ha dicho en el pasado, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

En su mensaje, la hermana del mandatario explicó que las autoridades norcoreanas no tienen ninguna intención de reunirse con Takaichi si la primera ministra "pretende resolver su asunto unilateral no reconocido por nosotros", sin dar más detalles.

Según la agencia japonesa de noticias Kyodo, el asunto se refiere al caso de los secuestros de ciudadanos japoneses en las décadas de 1970 y 1980 por parte de Pionyang, que Corea del Norte considera solucionado, afirmando que algunos ciudadanos japoneses ya fallecieron y otros nunca entraron en su territorio.

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Cinco de los 17 japoneses identificados oficialmente por Tokio como secuestrados por Corea del Norte pudieron regresar tras la cumbre de 2002 entre el entonces primer ministro de Japón, Junichiro Koizumi, y Kim Jong-il, padre del actual líder, pero desde entonces no se han registrado nuevos avances.