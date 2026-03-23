La mayoría de las bolsas europeas sube en torno al 1 % tras el anuncio de tregua de Trump

Así, a las 12.25 horas (11.25 GMT), el índice Euro Stoxx 50 ganaba el 1,74 %; Fráncfort ganaba el 1,7 %; París el 1,24 %; Milán el 0,92 %; Madrid el 0,91 % y Londres el 0,01 %.

Las bolsas europeas comenzaban el día con pérdidas superiores al 1 % condicionadas por el aumento de los precios de la energía por la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán y en previsión de que se produjeran ataques contra instalaciones eléctricas en la región.

El anuncio de Trump de conversaciones para un alto el fuego con Irán cambió la situación de las bolsas, mientras el barril de petróleo brent, que había subido hasta 114,5 dólares, bajaba a esta hora el 2,17 % y se negociaba a 109,76 dólares.

Por su parte, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, referencia en Europa, bajaba ahora el 4,44 %, hasta 56,72 hora euros el megavatio hora (MWh). Esta mañana llegó a negociarse a un precio máximo de 63,1 euros.

Tanto el petróleo como el gas habían subido después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Irán con atacar sus centrales eléctricas si no abría el estrecho de Ormuz, a lo que la Guardia Revolucionaria iraní contestó que respondería "de la misma manera".

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El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, dijo este lunes que la situación es "muy grave" y que supera a las crisis energéticas de la década de 1970.

Las palabras de Trump modificaban también la tendencia de los futuros sobre los índices bursátiles estadounidenses, que, de caer alrededor del 1 %, pasaban a subir más del 2 %.

También mejoraba la situación en el mercado de deuda y el bono alemán a diez años reducía su rentabilidad siete puntos básicos, hasta el 2,972 %.

El euro, que se había depreciado hasta 1,148 dólares, se aproximaba a 1,16 dólares a esta hora con un alza del 0,12 %.

Wall Street había cerrado el viernes con pérdidas: el índice Dow Jones de Industriales cayó el 0,96 %, el S&P 500 el 1,51 % y el Nasdaq Composite el 2,01 %.

En Asia, Tokio cayó esta mañana el 3,48 %; Seúl el 6,49 %, Shanghái el 3,63 % y Hong Kong el 3,46 %.

El oro, después de haber bajado a 4.100 dólares la onza, lo que suponía un descenso cercano al 9 %, reducía sus pérdidas hasta el 1,42 % y se negociaba a 4.428 dólares. La plata subía el 0,49 y se cambiaba a 68,28 dólares, aunque llegó a bajar más del 10 %, hasta 61 dólares.

El bitcóin también se recuperaba, subía el 3,96 % y se cambiaba a 70.874 dólares.