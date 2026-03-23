La ONU advierte que Ucrania está "bajo constante presión" por los ataques rusos

Fletcher reiteró ante el Consejo de Seguridad que las víctimas civiles en Ucrania superan "con creces" los niveles registrados en esta misma época el año pasado.

Más de 15.000 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzó la guerra, que ha dejado también más de 41.000 heridos y millones de desplazados, según cifras de la ONU.

Al mismo tiempo, los ataques contra infraestructuras energéticas y otros servicios esenciales están dejando a los ciudadanos sin electricidad, agua ni calefacción, "elementos básicos para sobrevivir", señaló.

"Se trata de una población bajo constante presión, donde los daños se acumulan de forma silenciosa pero implacable, junto a la destrucción visible", afirmó.

El diplomático también advirtió de que el conflicto en Ucrania se caracteriza "cada vez más" por el uso de tecnologías avanzadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fletcher puso como ejemplo el ataque con un dron a un equipo de la ONG Misión Humanitaria Proliska en la región de Donetsk, el pasado 20 de marzo, que mató a dos mujeres e hirió a otras dos personas que estaban siendo evacuadas.

"Debe realizarse una investigación, rendirse cuentas y adoptarse medidas prácticas para garantizar que esto no vuelva a ocurrir", recalcó Fletcher.

Pese a los "desafíos" y "riesgos" que enfrentan los trabajadores humanitarios, destacó que la ONU y sus socios asistieron solo en enero a casi un millón de personas a las que brindaron alimentos, atención médica y refugio.

Además, durante el invierno, unas 100 organizaciones humanitarias apoyaron a más de 1,6 millones de personas.

Durante su intervención, insistió en la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario y la protección de civiles y de infraestructuras esenciales de las que la población depende para sobrevivir.

También exigió el acceso humanitario "seguro, rápido y sin obstáculos" a todos los civiles necesitados "dondequiera que estén", y puntualizó que la ONU tiene un acceso "sumamente limitado" a las zonas ocupadas por Rusia, lo que restringe su capacidad para brindar asistencia a los civiles.

El británico recordó además que el Plan de Necesidades y Respuesta Humanitaria de 2026 de la ONU requiere 2.000 millones de dólares para asistir a 3,6 millones de personas con alimentos, calefacción, atención médica y protección, y que casi tres cuartas partes de esta iniciativa siguen sin financiación.

Este fin de semana, una delegación ucraniana se reunió con emisarios de la Casa Blanca en Miami, en un encuentro cuyo objetivo era reiterar a EE.UU. el compromiso ucraniano con las negociaciones de paz.