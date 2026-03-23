Las bolsas del Sudeste Asiático siguen la tendencia del continente y cierran en rojo

El VN vietnamita encabezó las pérdidas, al cerrar con 1.591,17 puntos, tras caer 56,64, o un 3,44 %.
Asimismo, en el parqué de Bangkok, el SET descendió un 2,49 % o 35,65 unidades, hasta las 1.397,34.
El principal referencial Singapur, el STI, hizo lo propio, al restar un 2.17 % o 107,57 enteros, y acabar la jornada con 4.841,30 puntos.
En la plaza de Manila, el PSEi también descendió, en su caso un 1.98 % o 119,44 unidades, hasta las 5.899,18.
Los parqués de Kuala Lumpur y Yakarta permanecieron cerrados por la festividad del fin del Ramadán.