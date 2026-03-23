Las bolsas del Sudeste Asiático siguen la tendencia del continente y cierran en rojo

Bangkok, 23 mar (EFE).- Las bolsas del Sudeste Asiático cerraron la primera jornada de la semana con importantes caídas, lideradas por el parqué de Ho Chi Minh y siguiendo la tendencia del resto de plazas del continente, lastradas por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, con un nuevo alza en los precios del petróleo.