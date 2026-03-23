Los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso comenzarán en mayo su gira mundial

'Spirits World Tour' arrancará y terminará en América Latina (el 14 de mayo en la capital argentina y el 27 de noviembre en Lima).

Recorrerá México (seis conciertos entre el 31 de julio y el 12 de agosto, en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, Puebla y Mérida), Puerto Rico (8 de noviembre), Brasil (18 y 20 de noviembre, en Sao Paulo y Río de Janeiro) y Chile (día 23 de ese mes).

Tras cuatro primeras citas en su Argentina natal (además de la apertura en Buenos Aires, el dúo cantará en Rosario el 17 de mayo, en Córdoba el día 21 y en Mendoza el 24), antes de cerrar el tour regresando a Latinoamérica, Ca7riel y Paco Amoroso también pasarán por Estados Unidos y Canadá.

Darán después el salto a Europa, con recitales en el Reino Unido, Bélgica, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Austria, Suecia o España, donde estarán el 10 de septiembre en Barcelona y el día 17 en Madrid.

"¡No hay palabras para explicar lo que está pasando, cuando hace seis meses estábamos tocando en una sala para 1.000 personas!", declaraban eufóricos el pasado 28 de mayo en su última visita musical a España, en su concierto en el Movistar Arena de Madrid ante 14.000 personas.

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Llamados en realidad Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, fue una sorpresa la viralidad que despertó su concierto en octubre de 2024 como parte de los acústicos 'Tiny Desk' de la emisora estadounidense NPR, que los convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno musical global.

Amigos desde la infancia, ambos empezaron a grabar música juntos en 2018, aunque mantenían la independencia musical.

Su producción discográfica conjunta se multiplicó desde que en abril de 2024 lanzaron su primer álbum de estudio, 'Baño María', al que siguieron un apoteósico disco en directo en Buenos Aires y un EP llamado 'Papota' en 2025, merecedor del Grammy al mejor álbum de rock latino o alternativo y otros cinco Latin Grammy.

Este pasado viernes se editó su nuevo álbum, 'Free Spirits', excusa para esta nueva gira en la que, según el comunicado de su promotora, "expanden su ya impredecible mezcla de trap, rock, pop y espectáculo experimental hacia algo más grande, más afilado y emocionalmente más abierto, sin perder el humor, la intensidad y la musicalidad".