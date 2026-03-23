Los máximos líderes del Líbano abordan la guerra en medio de los esfuerzos diplomáticos

"Estoy diariamente en contacto con su excelencia el presidente y todos estamos trabajando para parar esta guerra lo antes posible", dijo Salam al finalizar su encuentro con el jefe de Estado en el Palacio Presidencial, a las afueras de Beirut.

Por otro lado, Aoun recibió también al presidente del Legislativo, la tercera figura de mayor peso en el país y aliado del grupo chií Hizbulá, con quien estudió la situación actual y las consecuencias de los recientes ataques israelíes contra puentes sobre el río Litani, en el sur del país.

El Estado judío ha estado bombardeando en los últimos días una serie de cruces sobre ese río, que conectan la franja más meridional del Líbano con el resto del territorio, y que Israel busca eliminar para cortar el paso a los combatientes del grupo chií libanés Hizbulá.

Según un comunicado de la Presidencia libanesa, Aoun y Berri también analizaron la situación humanitaria ante la crisis de desplazados que sufre el país, con más de un millón de personas fuera de sus hogares debido a la campaña de bombardeos israelíes.

En este contexto, ambos líderes coincidieron en la importancia de mantener la "unidad nacional" y la "paz civil", al invocar el consenso existente entre las diferentes comunidades para evitar que se repitan tragedias como las del pasado, sobre todo cualquier "regreso a una guerra civil".

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Berri fue el principal mediador por parte del Líbano del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel a finales de 2024, pues su partido chií Amal es el principal aliado de Hizbulá en el país.

Hace tres semanas, al inicio del nuevo conflicto, el Gobierno libanés aprobó ilegalizar las actividades armadas de Hizbulá y forzar su desarme, volviendo a disparar los miedos a potenciales estallidos de violencia interna dentro del Líbano.

El movimiento chií se enfrenta a Israel desde el pasado 2 de marzo, en su segunda guerra en apenas año y medio, en el contexto de la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán, aliado de Hizbulá.