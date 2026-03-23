Los trabajadores protestan por salarios y chavistas marchan en Caracas contra sanciones

Sindicatos de maestros, trabajadores del área de salud, empleados públicos, pensionistas y jubilados, entre otros sectores, convocaron a protestas en todos los estados para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalente a 28 centavos de dólar al tipo de cambio oficial de este lunes.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro de 120 dólares, denominado "ingreso de guerra económica", ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Es la tercera gran protesta nacional convocada por los sindicatos, que en Caracas se movilizarán desde la plaza de Parque Carabobo hasta la Plaza Caracas, donde se encuentra la sede del Ministerio del Trabajo. En las demás ciudades marcharán hasta las sedes de las inspectorías regionales de trabajo.

El pasado 12 de marzo, cientos de trabajadores marcharon hasta la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en Caracas, donde entregaron un documento para exigir "salarios dignos", así como el cese de la persecución contra líderes sindicales y mejoras en las condiciones laborales.

Por su parte, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) también convocó a su militancia a manifestarse en Caracas, desde la Plaza Morelos -a un par de manzanas de la protesta sindical- y con el mismo destino, hasta la Plaza Caracas.

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El chavismo marchará "exigiendo el levantamiento total de las sanciones contra nuestro país", según indicó el PSUV en su cuenta de Telegram.

Desde que asumió el Gobierno en Venezuela, Delcy Rodríguez ha iniciado un proceso de acercamiento con el Gobierno del estadounidense Donald Trump, que llevó a reanudar las relaciones diplomáticas y a lograr acuerdos en materia energética.

Recientemente, el Gobierno de EE.UU. ha suavizado algunas sanciones económicas para facilitar que las empresas energéticas estadounidenses puedan hacer negocios con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ha emitido una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas norteamericanas.

Rodríguez -que ha llamado a Trump su "socio" y "amigo"- ha insistido en pedir el cese total de todas las sanciones impuestas contra Venezuela.