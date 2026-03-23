Los últimos 11 años fueron los más calurosos desde que hay registros, advierte la OMM

"Cuando la historia se repite once veces, ya no es una coincidencia, es una llamada a actuar", subrayó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al publicarse el nuevo estudio de la OMM.

En el Informe sobre el Estado Global del Clima, la OMM alertó que 2025 fue el segundo o el tercer año más caluroso desde que se empezó a medir este parámetro hace 176 años, a mediados del siglo XIX.

La temperatura media anual cercana a la superficie fue prácticamente un grado y medio (1,43°C) más alta que la media preindustrial, que data de entre 1850 y 1900.

2024 sigue siendo el año más caluroso, con un 1,55°C por encima, lo que refleja el efecto enfriador temporal que tuvo el fenómeno meteorológico de La Niña este último año, explicó la OMM.

La organización subrayó que este calentamiento se debe a un desequilibrio energético porque el planeta está absorbiendo más energía del Sol de la que libera.

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Desde que se empezó a medir en 1960, este desequilibrio ha aumentado, especialmente en los últimos 20 años, producto de un aumento de la concentraciones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) hasta su valor más alto en al menos 800.000 años, advirtió la OMM.

Precisamente, en 2024, se produjo el mayor incremento de dióxido de carbono en la atmósfera (CO2) desde que se comenzó a medir en 1957, motivado no solo por las emisiones fósiles sino por la incapacidad de absorción de la tierra y el océano.

Los humanos solo pueden percibir un 1 % de ese exceso de energía acumulada en forma de temperatura, porque el resto lo absorben en gran medida los océanos, en un 91 %; la superficie continental, en un 5 %, y las masas de hielo, en un 3 %.

De hecho, en 2025, el calor acumulado por los océanos alcanzó un nuevo récord y su ritmo de calentamiento se ha más que duplicado en los últimos 20 años, respecto al periodo 1960-2005.

Entre los efectos, el informe mencionó la degradación de los ecosistemas marinos, la pérdida de biodiversidad, la reducción de la capacidad de los océanos de absorber CO2, la intensificación de las tormentas tropicales y la agravación del deshielo en las regiones polares.

Antártida y Groenlandia han sufrido "pérdidas significativas" de sus coberturas de hielo, mientras en Islandia y en la costa pacífica de Norteamérica ha habido una merma "excepcional" de la masa de los glaciares, lamentó la OMM.

Además, la extensión media anual de hielo del océano Ártico en 2025 estuvo entre la más baja y la segunda más baja registrada por los satélites.

A largo plazo, el calentamiento de los océanos y el deshielo están impulsando el aumento del nivel del mar, que se ha acelerado y ha crecido 11 centímetros desde las primeras mediciones satelitales en 1993.

"Los cambios en el calentamiento de los océanos y en el pH de las profundidades oceánicas son irreversibles en una escala de cientos y miles de años", subrayó la OMM en el informe.

El informe sobre el Estado Global del Clima está basado en contribuciones científicas de servicios nacionales meteorológicos e hidrológicos, de los centros climáticos regionales de la OMM, de otros socios de Naciones Unidas y de "decenas de expertos", indicaron.