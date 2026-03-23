Macron anuncia homenaje nacional al fallecido Lionel Jospin, alabado socialista francés

"Ante todo, quiero expresar el sentimiento y el respeto de toda la nación y anunciar que el jueves se le rendirá homenaje nacional", manifestó Macron durante un discurso esta tarde en el Instituto del Mundo Árabe en París.

De esta manera el jefe del Estado francés acogió de forma positiva la petición expresa que en ese sentido había pedido esta mañana el Partido Socialista (PS).

En un comunicado, la dirección socialista destacó el "compromiso constante con la República" de Jospin y su papel en la modernización social y económica de Francia, al tiempo que pidió que la nación le rinda un reconocimiento acorde con su trayectoria institucional.

Diversos responsables políticos, tanto de izquierda como de otras sensibilidades políticas, expresaron también su pesar y subrayaron la importancia del legado de Jospin.

Desde el PS, sus dirigentes e integrantes recordaron especialmente las reformas impulsadas durante su paso por el Gobierno.

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Icónicos fueron la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y los avances en derechos sociales, como el Pacte civil de solidaridad (PACS), una forma de unión legal para parejas no casadas, incluidas las del mismo sexo, o la Cobertura de Enfermedad Universal (CMU), que permitió el acceso a la sanidad a personas con bajos ingresos que antes quedaban fuera del sistema.

Desde el ámbito gubernamental, Macron rindió homenaje esta mañana a la "integridad" y al "sentido del Estado" del ex primer ministro, destacando su contribución a la vida democrática francesa durante varias décadas.

El actual primer ministro, el macronista Sébastien Lecornu, se sumó a los homenajes a su predecesor socialista, al que definió en redes sociales como un "fiel servidor" del Estado, que se guió por "una determinada idea de progreso social y valores republicanos" y que deja "una huella imborrable y un ejemplo de compromiso".

Por su parte, líderes de la izquierda señalaron su papel como referente político y moral, mientras que figuras de la derecha reconocieron su trayectoria institucional y su respeto por las reglas democráticas.

Nacido en 1937, Jospin fue una de las principales figuras del socialismo francés contemporáneo.

Además de su etapa como primer ministro en cohabitación con el presidente Jacques Chirac, fue ministro en los gobiernos de François Mitterrand y candidato a las elecciones presidenciales en 1995 y 2002.

En aquel año anunció su retirada de la vida política tras quedar eliminado en la primera vuelta, desbancado por el ultraderechista Jean-Marie Le Pen que se enfrentó en la segunda ronda con Chirac, lo que creó un terremoto político en Francia.