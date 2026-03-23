Maduro está con "mucho ánimo" a dos días de segunda audiencia de juicio, dice su hijo

"Están muy bien, fuertes, muy bien, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza y vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días", señaló Maduro Guerra en un video publicado en X por la periodista de Telesur Madelein García.

El diputado dijo que la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada en enero pasado, está "firme y alerta".

Asimismo, dijo que la audiencia de juicio prevista para el próximo 26 de marzo servirá para "seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad de la inocencia de Maduro y Cilia".

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

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El jueves, Maduro y Flores reiteraron ante el tribunal federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y afirmaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita, para reforzar su petición de desestimar la acusación.

Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly afirmaron en un documento enviado al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el Gobierno de Venezuela sufrague su defensa.

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.

Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo que, alegan en un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.

La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde 2015 que buscaban presionar para provocar un cambio político, y el Gobierno de EE.UU. no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.