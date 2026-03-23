Mali condena a dos años a un periodista tras un artículo crítico con líderes del Sahel

Sissoko, que además deberá pagar un millón de francos CFA (unos 1.500 euros), ha sido condenado por un tribunal encargado de la lucha contra la ciberdelincuencia en Mali.

La sentencia surge tras un juicio por la publicación de un artículo que cuestionaba declaraciones del jefe de la junta militar de Níger, Abdourahamane Tiani, y que las autoridades de Mali consideraron que incurría en difusión de noticias falsas, daño al crédito del Estado y ofensa a un jefe de Estado extranjero.

El fiscal había solicitado una pena de hasta cinco años de prisión y el tribunal emitió una sentencia menor, aunque firme, que ha sido criticada por organizaciones de defensa de la libertad de prensa.

Los abogados de Sissoko anunciaron que apelarán, argumentando que el artículo era un ejercicio legítimo del periodismo de investigación.

Organizaciones internacionales como la Federación Internacional de Periodistas han denunciado el proceso y han pedido la liberación inmediata de Sissoko.

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Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha exigido la liberación del periodista, la retirada de los cargos en su contra y el fin de la represión contra los medios de comunicación que critican a los líderes de Malí, Níger y Burkina Faso, países que conforman la Alianza de Estados del Sahel (AES), bajo el control de dictaduras militares.