Mali dice haber abatido a cuarenta terroristas y rescatado a una docena de rehenes

La ofensiva, señaló el comunicado, permitió destruir refugios terroristas, entre ellos dos bases importantes en Médina-Kayes, e incautar armamento, drones tipo kamikaze, radios y combustible.

Durante el operativo, que se desarrolló entre el 14 y el 21 de marzo, se recuperaron tres vehículos, entre ellos un autobús.

La región de Kayes es una zona clave para controlar el movimiento transfronterizo con Mauritania y Senegal -incluyendo el tráfico de armas y de personal- y un nudo fundamental para el transporte de mercancías hacia Bamako.

La violencia en Mali, una dictadura militar desde 2020, ha aumentado en los últimos año con el avance de grupos yihadistas como el Estado Islámico y organizaciones próximas a Al Qaeda.