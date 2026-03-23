Medios iraníes niegan que haya negociaciones entre Irán y EE.UU.

"No ha habido ni hay negociaciones en curso, y con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de Ormuz volverá a su situación previa al conflicto ni regresará la calma a los mercados energéticos", recalcó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, que citó a un alto cargo de seguridad.

La fuente anónima afirmó que Washington ha enviado mensajes a Teherán a través de mediadores, pero aseguró que Irán continuará “con su defensa hasta alcanzar el nivel necesario de disuasión”.

Trump anunció este lunes que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras “conversaciones productivas” entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

Tasnim sostuvo que Trump dio marcha atrás a su ultimátum del sábado de atacar en 48 horas las centrales eléctricas iraníes si no permitía el paso de buques en el estrecho de Ormuz “tras el fortalecimiento de las advertencias militares de Irán" y aseguró que el país no aceptará el nuevo plazo.

"El ultimátum de cinco días de Trump significa la continuación del plan de este régimen para cometer crímenes contra la población, y nosotros continuaremos con la respuesta y la defensa amplia del país", indica la agencia respecto a la nueva advertencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

La semana pasada Teherán había advertido de que en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética su respuesta no iba a tener "contención", y alegó que en la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo "una fracción" de su capacidad.