Meloni viaja este miércoles a Argelia con una agenda centrada en energía y migración

Aunque el viaje ya estaba previsto antes del conflicto con Irán, según precisaron fuentes del Ejecutivo italiano a EFE, la urgencia de la visita se ha visto reforzada por los riesgos que pesan sobre el estrecho de Ormuz.

La visita busca consolidar la alianza estratégica entre ambos países, después de que en julio de 2025 Meloni y el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, firmaran en Roma más de cuarenta acuerdos en áreas como energía, migración y seguridad.

La misión pretende además compensar una posible reducción en el suministro procedente de Catar, en un contexto marcado por la inestabilidad en el golfo Pérsico y el conflicto en Oriente Medio, según medios locales.

En los últimos años, Argelia se ha posicionado como el principal proveedor de gas de Italia, desplazando a otros socios tradicionales tras el estallido de la guerra de Ucrania.