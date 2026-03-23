Merz agradece a Trump que pare cinco días los ataques a infraestructura energética iraní

"Estoy agradecido de que hoy haya dicho que aplaza eso cinco días y que ahora abra la posibilidad para contactos directos inmediatos con los dirigentes iraníes", dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín sobre el último anuncio de Trump sobre la ofensiva contra Irán.

Merz habló en la sede de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), poco después de que Trump anunciara que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes.

El presidente de EE.UU. dio un ultimátum de 48 horas el viernes a Irán para que desbloquease el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, atacaría las centrales eléctricas iraníes, según escribió en la red Truth Social.

El canciller alemán recordó en Berlín que el domingo ya estuvo en contacto telefónico con Trump y que ambos hablaron de la situación en Oriente Medio.

"Ayer hablé por teléfono con el presidente estadounidense. Lo hago, en general, regularmente. Hablamos sobre la situación en Oriente Medio. Le transmití mis consideraciones sobre los ataques anunciados a las centrales energéticas iraníes", relató Merz.

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El jefe del Gobierno alemán aseguró también que en esa conversación telefónica manifestó la disponibilidad de Alemania de ser de ayuda, dados "los buenos contactos" que tiene Berlín en Oriente Medio, región afectada por los ataques de EE.UU e Israel contra Irán y las represalias de Teherán contra varios países.

"No hemos llegado aún al punto en el que hablemos de medidas conjuntas, pero le he propuesto que trabajemos juntos y hagamos todo lo posible para que tan pronto como sea posible lleguemos a un alto el fuego en la región, algo difícil hasta ahora", señaló Merz.

"Hacemos todo para el final de los enfrentamientos y posibilitar una solución pacífica a este conflicto", subrayó el canciller.