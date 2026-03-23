México considera que 2026 será más favorable en comercio tras revisión del T-MEC

Durante su participación en el "Foro de cámaras de comercio bilaterales en México", Ebrard sostuvo que hace un año las expectativas sobre el sistema mundial de comercio eran mucho más negativas, con dudas sobre el futuro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la modernización del acuerdo con la Unión Europea.

Hoy, contrastó, la posición mexicana es “más optimista” y “realista”, porque las condiciones son mejores de las que se preveían en 2025.

Como una de las señales de ese mejor panorama, destacó que la semana pasada inició la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos para la revisión del T-MEC, pese a que ese proceso formal no se esperaba hasta junio.

Aunque aclaró que se trató apenas de un arranque técnico para fijar términos de referencia, remarcó que el solo hecho de que la reunión ya ocurriera es una buena noticia y una señal de que Washington sí tiene voluntad de renovar el tratado.

Eso, añadió, reduce la incertidumbre que México arrastraba desde 2025 y confío en que los tres países renovarán el acuerdo trilateral de Norteamérica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ebrard enumeró otros factores que, a su juicio, dan mejor aliento a México en esta etapa, como la firma del acuerdo global modernizado con la Unión Europea, y que está previsto que se firme el acuerdo en mayo.

También resaltó la proyección hacia Asia, con la participación de México este año en la reunión de APEC en China, rumbo a ser sede del foro en 2028, mientras trabaja en perfeccionar el TIPAT, sobre todo en reglas de origen, para hacerlas consistentes con otros acuerdos.

Sumó a ello una próxima visita a India, al considerar que el comercio con ese país crece, aunque aún está por debajo de su potencial.

Respecto a la Organización Mundial de Comercio (OMC), señaló que México acudirá esta semana a la reunión de Camerún para defender una organización más eficaz, con reglas claras y estables “en la operación”, y no solo en el discurso.

En este sentido, Ebrard advirtió que el organismo tiene demasiada propensión al bloqueo y procesos demasiado lentos, lo que encarece el comercio para todos. Si no se corrige, alertó, el resultado será un mundo fragmentado en bloques regionales con reglas distintas y mayor incertidumbre.