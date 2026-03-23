Moldavia quiere sumarse a la Coalición de Voluntarios que apoyan a Ucrania

“Quisiera recordar que ya estamos brindando apoyo a Ucrania, entrenando a sus zapadores. Y esto es precisamente lo que podemos hacer y lo que hemos propuesto a hacer si recibimos el visto bueno definitivo de los miembros de la 'Coalición de los Voluntarios'", dijo Sandu, citada por el portal NewsMaker.md.

Según Sandu, la participación de Moldavia en ese grupo no contradice la neutralidad del país, consagrada en la Constitución moldava.

La llamada Coalición de Voluntarios se lanzó hace un año para ofrecer garantías de seguridad en el caso de que hubiera un alto el fuego o un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev y está integrada ahora por más de una treintena de países dispuestos a proporcionar asistencia a Ucrania.