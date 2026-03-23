Muere supuesto miembro de Guardia Revolucionaria iraní en ataque israelí cerca de Beirut

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano informó en un comunicado de que un "ataque del enemigo israelí contra un apartamento en Hazmieh resultó en el fallecimiento de una persona como balance inicial", sin ofrecer detalles sobre la identidad de la víctima, como es habitual.

Sin embargo, el Ejército israelí aseguró en su cuenta de X que ha atacado en la zona de la capital a un integrante de las denominadas Fuerzas Quds, una de las ramas de la Guardia Revolucionaria iraní.

Hazmieh se ubica al este de Beirut, fuera de los suburbios meridionales conocidos como el Dahye que suelen ser objetivo frecuente de bombardeos israelíes.

El primer ataque israelí dentro de los límites de la capital en el marco del actual conflicto ya tuvo como objetivo a cuatro presuntos integrantes de la Guardia Revolucionaria, que murieron el 8 de marzo en un hotel en pleno paseo marítimo de Beirut.

Desde hace tres semanas, Israel mantiene una fuerte ofensiva aérea contra el Líbano, que ha incluido diversas acciones contra Beirut y sus alrededores, así como el inicio de una operación terrestre dentro del territorio libanés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el grupo chií Hizbulá, aliado clave de Teherán, sigue lanzando ataques diarios de alcance limitado contra objetivos israelíes.