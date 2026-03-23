Mueren dos personas al estrellarse un helicóptero contra el techo de un almacén en Florida

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 hora local (16:30 GMT), según informaron las autoridades.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), la aeronave, un helicóptero modelo Robinson R44, impactó contra el edificio, quedando parte de los restos visibles sobresaliendo del techo del almacén, como mostraron imágenes aéreas del lugar.

El Departamento de Policía de Boynton Beach y el cuerpo de Bomberos y Rescate acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia hacia el mediodía.

A su llegada, encontraron el helicóptero dentro de la estructura, tras haber atravesado el techo.

Las autoridades indicaron que tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investigarán las causas del siniestro.

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Este accidente se suma a otro ocurrido la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, donde un avión colisionó con un vehículo de bomberos, ocasionando la muerte del piloto y el copiloto, en un hecho que también está bajo investigación.