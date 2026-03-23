Nuevas elecciones regionales en España: los andaluces irán a las urnas el 17 de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (Partido Popular), anunció este lunes su decisión de disolver el Parlamento regional y convocar elecciones autonómicas el domingo 17 de mayo, una fecha "idónea" para facilitar la máxima participación y porque Andalucía "necesita llegar al verano con un horizonte político despejado".

Las andaluzas son las cuartas elecciones regionales que se suceden en España desde diciembre de 2025, y en todas ellas se ha cumplido, con pequeños matices, la misma tendencia: el conservador Partido Popular (PP), que gobierna la mayoría de regiones del país pero está en la oposición a nivel nacional, gana las elecciones sin la mayoría suficiente para gobernar en solitario, y Vox (ultraconservadores) mejora sus resultados y se antoja socio necesario para que los 'populares' puedan gobernar.

El ciclo electoral en las regiones de España lo empezó a finales de 2025 Extremadura, y le siguió Aragón el pasado mes de febrero. Más recientemente, el 15 de marzo, se celebraron elecciones en Castilla y León.

Los comicios de Extremadura y Aragón se adelantaron (tendrían que haberse celebrado en 2027) por la imposibilidad de sus gobernantes de sacar adelante proyectos y presupuestos, según adujeron, puesto que en ambas comunidades gobernaba en solitario el PP después de que Vox, antiguo socio de coalición, se marchara de gobiernos autonómicos en 2024.

Tanto en Extremadura, Aragón como en Castilla y León, siguen las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno.

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Las elecciones de Castilla y León, donde también había gobernado el PP con Vox, y Andalucía, gobernada por los 'populares' con mayoría absoluta, sí se celebran en 2026 en tiempo y forma, habiendo agotado la legislatura.