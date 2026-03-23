Paraguay aspira a vender energía de Itaipú en el mercado libre de Brasil, dice ministro

El funcionario, en una conferencia de prensa desde la residencia presidencial, se refirió al encuentro que sostuvieron el domingo el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su par brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, en la ciudad de Campo Grande, en el que acordaron que las negociaciones sobre ese apartado tienen que concluir en "la brevedad posible".

"La revisión va a incluir el mecanismo de poder vender en el mercado libre brasileño", aseguró Giménez.

El Anexo C, que establece las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la represa, indica que cada países tiene derecho al 50 % de la energía generada, pero aclara que si una de las partes no utiliza toda su cuota, deberá vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.

Desde hace años, Paraguay ha planteado una modificación de este apartado, al considerar que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.

Paraguay, según Giménez, busca mantener la "figura de la cesión" de energía, al considerar que "va a ser importante para Paraguay el día de mañana", cuando -vaticinó- busque comprarla al mejor precio a su vecino.

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"Durante mucho tiempo Brasil compró esa energía bajo la figura de la cesión y Paraguay debería tener el mismo derecho", añadió.

Por otra parte, expresó el interés de su país de destinar "a largo plazo" todo su cupo de la energía de Itaipú a su propio mercado.

"Queremos vender la energía a las industrias en Paraguay", afirmó el ministro, quien defendió que este sector genera "inversión y empleo".