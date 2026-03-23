Patronales de Francia y España defienden la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

En una declaración conjunta publicada al término de su quinto foro económico celebrado en París, el Movimiento de Empresas de Francia (Medef) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOPE) se pronunciaron por una diversificación geográfica de las actividades comerciales para reforzar su competitividad.

En su comunicado sobre la declaración, el Medef indicó que las dos organizaciones no sólo apoyan la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur, que la Comisión Europea ha programado a partir del 1 de mayo, sino que también están a favor de la firma y ratificación de otros acuerdos comerciales con México, India e Indonesia.

En la clausura del foro, el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, destacó que para su país el acuerdo UE-Mercosur es "esencial" y se mostró convencido de que ofrecerá "un gran beneficio para las empresas".

También intervino el titular francés de Economía, Roland Lescure, que no hizo la más mínima mención a ese pacto de la UE con Mercosur, que su país ha intentado bloquear sin éxito desde hace años.

Lescure hizo hincapié, por otro lado, en que en el actual contexto marcado por la guerra en Oriente Medio "tenemos que aumentar más que nunca nuestra autonomía estratégica" y afirmó que a ese respecto "Francia y España comparten la misma visión".

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A su parecer, este nuevo conflicto bélico ha puesto en evidencia "las vulnerabilidaes de Europa", en particular en términos de dependencia energética, y eso a pesar de los esfuerzos que los dos países han hecho para conseguir más independencia al menos en la producción de energía, España con su apuesta plena por las renovables y Francia en particular con la nuclear.

Precisamente, sobre la cuestión de las interconexiones eléctricas entre los dos países, que España lleva años pidiendo que se refuercen sin obtener una respuesta favorable de París, Lescure recordó que actualmente hay seis en funcionamiento y que en 2028 entrará en servicio una séptima.

Sobre todo, indicó que "seguiremos los trabajos para identificar" nuevos proyectos, para lo cual está prevista una reunión esta primavera en la que será anfitriona la ministra francesa de Energía, Maud Bregeon.

A esa cuestión se refirió igualmente Cuerpo, que dijo que "hay que seguir profundizando en las interconexiones", y recordó que el gobierno español promueve que sean consideradas "un bien público europeo".

Las interconexiones eléctricas aparecen en la declaración común de las dos organizaciones patronales.

En su comunicado, el Medef señala que hay que trabajar para "un desarrollo coordinado del sistema energético europeo que articule el refuerzo de las interconexiones transfronterizas, las inversiones masivas en las redes nacionales y el desarrollo de flexibilidades".

Las dos organizaciones patronales pidieron que se eliminen las barreras que sigue habiendo en el mercado único y las "cargas burocráticas, que lastran la inversión".

Igualmente consideraron "esencial invertir en resiliencia y soberanía, con una industria de seguridad y defensa integrada".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, destacó que "la autonomía estratégica europea sólo será posible si reforzamos juntos nuestra base industrial, ampliamos las alianzas tecnológicas y fomentamos una colaboración más intersectorial que incluya tanto a grandes compañías como a pymes, que constituyen la mayor parte de nuestro tejido productivo".