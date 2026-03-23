Perú destina 100 millones de dólares para comprar medicamentos para pacientes con cáncer

El primer ministro, Luis Arroyo, y el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, señalaron que la medida garantizará el abastecimiento oportuno de tratamientos a nivel nacional, al asegurar la continuidad de la atención y la reducción del impacto económico en las familias.

Arroyo sostuvo que es parte de "una decisión estratégica del Estado para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y proteger la vida de miles de peruanos".

Velasco indicó, por su parte, que la medida tendrá un "impacto directo" en miles de pacientes, al garantizar tratamientos oportunos y la reducción del gasto económico directo.

"No podemos permitir que los pacientes enfrenten barreras para acceder a su tratamiento. El aseguramiento en salud busca precisamente evitar el empobrecimiento de las familias", remarcó.

Los ministros visitaron este lunes el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Lima, donde recorrieron el área de farmacia y almacén, inspeccionaron los servicios asistenciales y se reunieron con el equipo médico y administrativo.

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En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa) reafirmó su compromiso de seguir impulsando "acciones que permitan cerrar brechas en la atención oncológica y garantizar tratamientos oportunos, especialmente para las poblaciones más vulnerables".

En medio de las constantes denuncias por la falta de fármacos en los centros sanitarios del país, el Gobierno de transición, que preside José María Balcázar, garantizó la semana pasada el abastecimiento de insulina en los establecimientos del Ministerio de Salud y del sistema de seguridad social EsSalud, así como de medicamentos oncológicos en el INEN.

Velasco informó en ese momento que se han implementado mesas de trabajo con EsSalud para abordar la problemática de la falta de medicamentos y dijo que se dará una "respuesta inmediata" ante cualquier riesgo de desabastecimiento.

Especialistas, pacientes y medios locales han denunciado en las últimas semanas la constante falta de medicinas en establecimientos de salud pública, sobre todo de la seguridad social del país.

Las autoridades de ese organismo negaron en febrero pasado que existiera una crisis de desabastecimiento, aunque anunciaron la creación de una comisión para dar una "respuesta rápida" para solucionar la falta de algunos medicamentos.

El Gobierno de Balcázar reemplazó el pasado 12 de marzo al hasta entonces presidente de EsSalud, Segundo Acho, por Luis Rosales Pereda, tras las críticas a su gestión y la crisis de medicamentos en la institución.