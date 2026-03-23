Pezeshkian conversa con el primer ministro de Pakistán sobre necesidad de reducir tensión

Sharif habló con Pezeshkian para felicitar el fin del ramadán (Aid al Fitr) y el nuevo año iraní (Noruz) y expresar "la solidaridad con el valiente pueblo iraní" frente a la pérdida de vidas.

"Analizamos la grave situación en la región del Golfo y coincidimos en la urgente necesidad de reducir la tensión, fomentar el diálogo y promover la diplomacia", informó el primer ministro pakistaní.

Sharif también reafirmó "el compromiso de Pakistán de desempeñar un papel constructivo en la promoción de la paz en la región".

En mitad de las especulaciones del comienzo de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que desde Teherán han sido negadas, el periódico estadounidense Financial Times aseguró que "Pakistán se está posicionando como el principal mediador para negociar el fin de la guerra".

Además de la conversación entre Sharif y Pezeskián el lunes, el primer ministro pakistaní también llamó al presidente estadounidense, Donald Trump, el domingo, según la publicación de este medio.

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Según el medio estadounidense Axios, los países mediadores están intentando celebrar una reunión esta misma semana en Islamabad donde el presidente del Parlamento iraní, Mahamad Baquer Qalibaf, y otros dirigentes, junto al equipo negociador de Oriente Medio.

Irán aseguró hoy que en este momento no hay conversaciones en curso, pero el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, admitió que el país ha recibido mensajes de EE.UU. a través de intermediarios en los que solicitaba negociaciones.

El diplomático no obstante rechazó que se haya producido negociación o diálogo alguno con Estados Unidos durante los últimos 24 días de la "guerra impuesta" y subrayó que la postura de la República Islámica de Irán respecto al estrecho de Ormuz y a las condiciones para el fin del conflicto no ha cambiado, en una aparente referencia a que continuará cerrado.

Además, también Qalibaf negó las negociaciones: “No se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos, y las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran Estados Unidos e Israel”, afirmó en un mensaje en la red social X.