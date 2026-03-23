Policía en Misuri sigue investigando hallazgo de fentanilo en embalaje de muñecas Barbie

Personal de seguridad del establecimiento, Cargo Largo, alertó a la policía después de detectar "una sustancia en polvo sospechosa" en la caja de una Barbie, lo que llevó a un análisis que confirmó que se trataba de fentanilo, según informó el Departamento de Policía en un comunicado.

Las autoridades explicaron que cinco unidades contenían la sustancia y que todas fueron localizadas y aseguradas, por lo que no existe riesgo para el público.

Según la Policía, las muñecas no estaban contaminadas, sino que la droga se encontraba en la parte posterior del embalaje.

Los investigadores trabajan ahora con el establecimiento para determinar cómo llegó el fentanilo a los paquetes, aunque indicaron que no creen que haya otros productos afectados en comercios de la zona.

Nadie resultó intoxicado por el incidente, de acuerdo con el reporte policial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fentanilo es un potente opioide sintético, unas 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína. Se utiliza como medicamento en hospitales para tratar dolores intensos, pero también se fabrica de forma ilegal y se vende como droga.

Este opioide ha desatado una grave crisis de adicciones en Estados Unidos y es el principal responsable de las muertes por sobredosis en el país, aunque en 2025 se registró una caída cercana al 17 % en los fallecimientos respecto al año anterior, según datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).