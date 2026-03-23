Putin y Pashinián hablan de la cooperación en energía y transporte

“Se abordaron diversos aspectos del futuro desarrollo de las relaciones bilaterales, incluida la cooperación en materia de comercio, economía, energía y transporte", señala la nota oficial.

El comunicado indica que la conversación tuvo lugar por iniciativa de la parte armenia.

Se trata de la primera llamada telefónica entre ambos líderes en varios meses.

Pashinián y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, firmaron el pasado febrero en Armenia un acuerdo de cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear.

La visita del alto cargo estadounidense al país caucásico tuvo lugar después de que el verano pasado el presidente de EE.UU, Donald Trump, auspiciara la firma de un acuerdo entre los líderes de Armenia y Azerbaiyán, naciones enfrentadas desde hace más de tres décadas por el enclave de Nagorno Karabaj, en el que ambos se comprometieron a cerrar su enemistad, aunque no se trató de un acuerdo de paz definitivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La base del pacto es la creación de un corredor de tránsito llamado ‘Ruta de Trump para la Paz’, que conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio y en el que Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para desarrollarlo.

Pashinián agradeció recientemente el papel de Putin en la firma de un alto el fuego con Azerbaiyán en otoño de 2020 y aseguró que Ereván no planea dar pasos que perjudiquen sus relaciones con Moscú, el principal socio comercial del país.

A la vez, las autoridades armenias han reiterado su deseo de diversificar las relaciones con otros países, incluidos tanto sus vecinos túrquicos, como varios estados occidentales con los que apenas existían lazos hasta ahora.