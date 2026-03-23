Rayan se rinde ante Iraola y Ancelotti

En declaraciones divulgadas este lunes por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rayan dijo que está "realizando un sueño" al formar parte de la lista de convocados que jugarán en los próximos días dos partidos amistosos contra Francia y Croacia, en Estados Unidos.

"Es un sueño de infancia que se está haciendo realidad, no solo para mí, sino también para mi esposa y mi familia. Pasé por las selecciones sub-15, sub-17 y sub-20, y ahora estoy en la absoluta. Era un momento que estaba esperando", señaló el atacante de 19 años.

Rayan, que en enero pasado salió del Vasco da Gama para fichar por el Bournemouth, reconoció el impacto que ha tenido el club de Río de Janeiro en el inicio de su carrera, con el que alcanzó en 2025 la final de la Copa de Brasil.

Su aventura en el fútbol inglés ha empezado con buen pie, con dos goles y una asistencia en sus primeros ocho partidos de Premier League.

"Estoy haciendo un trabajo muy importante, jugando bien, y el entrenador (Ancelotti) lo vio y me ha dado esta oportunidad", reconoció.

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El ariete subrayó que el club inglés lo recibió "muy bien" y, en este sentido, destacó el papel de su compañero y compatriota Evanilson, y del técnico Iraola, quienes le "han ayudado bastante".

Ahora, confía en dar secuencia a su exitoso paso por las categorías inferiores de la Canarinha, tras proclamarse campeón sudamericano sub-17, en 2023, y sub-20, en 2025.

"Espero conquistar (títulos) también con la selección absoluta y seguir en este camino", añadió.

La pentacampeona del mundo se enfrentará el jueves a Francia, en Boston, y, cinco días después, a Croacia, en Orlando, en amistosos preparatorios para el Mundial 2026.

Esos dos compromisos serán los últimos antes de que Ancelotti divulgue la lista definitiva de convocados para el certamen, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.